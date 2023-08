Prigozsin titkos temetése: kiszivároghatott a dátum és a helyszín – Putyin ódzkodik elmenni

Orosz sajtóértesülések szerint Jevgenyij Prigozsin néhai Wagner-vezért augusztus 30-án temetik. Az információt a hozzátartozók nem erősítették meg, de a hírek szerint a hírhedt magánhadsereg tulajdonosát a nyilvánosság kizárása mellett búcsúztatják.

Jevgenyij Prigozsin orosz üzletembernek, a Wagner katonai magánvállalat alapítójának a portréja a Kreml közelében rögtönzött emlékhelyen. Fotó: MTI / AP / Alekszandr Zemljanyicsenko

Ettől függetlenül több orosz médiafelület is arról számolt be, hogy a temetés helyszíne

a szentpétervári Szerafimovszki temetőben lesz,

de előtte Moszkvában is megemlékezést szerveznek. A Szeramovszki temető egy történelmi sírkert Szentpétervár északnyugati részén, a Primorszkij kerületben. Mintegy 59 hektáron terül el és még 1905-ben alakították ki. Kezdetben a szegényebb, leszakadó réteg használta. Itt egyébként már ma, kedden is több gyászoló, Wagner-tag vagy szimpatizáns is megjelent. A feltételezések szerint a Wagner több vezetőjének temetését bonyolítják le, így Utkin és Csekalov vezetőket kísérik az utolsó útjára. A temetőt a hivatalos szervek védik, de nem lehet arról beszélni, hogy hermetikusan elzárták volna.

A közvéleményt az a kérdés is lázban tartja, hogy vajon Vlagyimir Putyin részt vesz-e Jevgenyij Prigozsin temetésén. Az ügyben az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov nyilatkozott a sajtónak. Úgy fogalmazott, hogy nem várható Putyin részvétele, a Kremlnek pedig egyébként sincs információja a szertartást időpontjáról és helyszínéről.

Ez a rokonok és a hozzátartozók döntése

– húzta alá Peszkov.

Ahogy arról a Világgazdaság is számos cikkben beszámolt, augusztus 23-án az oroszországi Tver megyében lévő Kuzsenkino község közelében lezuhant a mások mellett Prigozsint és Dmitrij „Wagner” Utkint, a zsoldoscsoport parancsnokát szállító magánrepülőgép útban Moszkvából Szentpétervárra. A gépen háromfős személyzet és hét utas tartózkodott, a balesetet senki sem élte túl. A tragédia körülményeit vizsgálják. Sokan azt feltételezik, hogy Prigozsinnal az orosz vezetés számolt le bosszúból a nyáron szervezett Wagner-puccsért. A Kreml ezt a vádat visszautasította. Egyelőre az sem tisztázott, milyen okok vezettek a magángép lezuhanásához.