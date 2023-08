Putyin felnevelte, felhasználta, majd elpusztította saját teremtményét

Bűnöző és könyörtelen gyilkos volt. Kedvenc kivégzési módszere az volt, hogy kalapáccsal zúzta szét áldozatainak koponyáját. Senki ne sajnálja Jevgenyij Prigozsin halálát – többek között erről írt Dominic Waghorn, a Sky News szerkesztője véleménycikkében.

Fotó: AFP

A szakértő szerint a Wagner-sereg vezére volt az egyetlen orosz, aki az egész világ előtt szembe mert szállni Vlagyimir Putyinnal, és talán ő jelentette a legnagyobb veszélyt az orosz elnök uralmára. Nem véletlen, hogy Joe Biden amerikai elnök nem először utalt arra, hogy Putyin ölethette meg a katonát.

A Sky News szakértője is feltételes módban fogalmaz, hogy az az ember ölhette meg Prigozsint, aki megalkotta, de azt is hozzáteszi, Putyin a gengszterpolitikájának megfelelően zárta le az ügyet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Afrikában rengeteg embert mészároltak le a zsoldosok, és az ukrajnai háborúban is kulcsszerepet kaptak.

Waghorn rámutatott, hogy bár Prigozsin egyszerűen egy szörnyeteg, akit Putyin felnevelt, felhasznált, majd elpusztított, fennáll a veszélye annak, hogy hősi halottat csinálnak belőle.

Szentpéterváron már megemlékeztek a Wagner-vezérről virágokkal és gyertyákkal.