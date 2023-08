Rossz hír Kijevnek: csúszik az ukrán pilóták kiképzése az F–16-osokra

Az USA arra vár, hogy az európai országok nyújtsák be az ukrán pilóták kiképzéséről szóló tervezetet. Felmerült az is, hogy tartsanak sürgősen nyelvi kurzust is a pilótáknak, mert angolul nem igazán tudnak.

34 perce | Szerző: VG

