Az eddigieknél sokkal súlyosabb pénzbüntetésre számíthatnak a gyújtogatók Görögországban – jelentette be az ország klímaügyi és polgári védelemért felelős minisztere az ERT görög közszolgálati televízióban. Vaszílisz Kikíliasz azt közölte, hogy a bírság mértéke ezentúl akár a 30 ezer eurót (11,5 millió forint) is meghaladhatja, és az elkövetőknek, amellett, hogy börtönbe is kerülhetnek, ezentúl az oltás költségeit is viselniük kell.

Fotó: AFP

A Proto Tema című görög lap úgy tudja, ennek az összegnek akár a dupláját is kiróhatják visszaeső gyújtogatókra.

Mostanáig a gyújtogatásért kiszabható pénzbüntetés 300 eurótól (115 ezer forint) 5000 euróig (1,9 millió forint) terjedt. Az emelés elsődleges célja a megelőzés.

Ugyanakkor a hatóságok részéről hangsúlyozzák, hogy nehéz megtalálni a gyújtogatókat, júliusban, amikor körülbelül 1470 erdőtüzet jelentettek országszerte, alig 21 letartóztatást hajtottak végre.

A tüzek miatt idén már öt ember életét vesztette, és mintegy 19 ezer turistát evakuáltak Rodosz szigetéről.

Fotó: AFP

Görögországból naponta jelentenek tüzeket, melyek – a hetek óta tartó szárazság miatt – gyorsan terjednek. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök a múlt héten már leszögezte: a tüzek zömét gyújtogatások okozzák. Előfordul azonban, hogy a lángok gondatlanság miatt csapnak fel, olyan esetekről is tudni ugyanis, amikor szeles időben tartott grillparti vagy hegesztés okozott tüzet.