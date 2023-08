Nem jó ötlet Olaszországban nyíltan bírálni a kormány vagy a parlament működését. Az olasz büntetőtörvénykönyv ugyanis tiltja a köztársaság nyilvános rágalmazását, ami magában foglalja a végrehajtó és a törvényhozó hatalom mellett a bíróságokat és a hadsereget is. A rockerek általában fittyet hánynak a szabályokra, de a Placebo frontembere most megütheti a bokáját.

Brian Molko szerint az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni rasszista és fasiszta.

Július közepén az alternatív rockot játszó brit banda, a Placebo a Torino melletti Stupinigiben lépett fel a Sonic Park fesztiválon. A zenekar frontembere, Brian Molko a koncert közben olaszul kiabálta a színpadon, hogy

Giorgia Meloni sz.r, fasiszta és rasszista.

A koncert után egy héttel az ügyészség nyomozást indított Molko ellen az olasz állami intézmények megsértése miatt – írj a The Guardian, kiemelve, Olaszországban kifejezetten gyakoriak az ilyen és ehhez hasonló perek, Európában itt fordulnak elő a legsűrűbben. Ennek oka, hogy a helyi büntetőtörvénykönyv rendkívül szigorú az állami intézményeket ért rágalmazási és becsületsértési ügyekben.

A törvény tiltja a köztársaság nyilvános kritizálását, ami magában foglalja a kormány, a parlament, a bíróságok és a hadsereg védelmét is.

A bűncselekmény büntetési tétele 1000 eurótól 5000 euróig terjedő pénzbírság.

Ennek eshet áldozatául a híres olasz író és újságíró, Roberto Saviano is, aki a Gomorrah című könyvében részletesen mutatta be az olaszországi Camorra bűnszervezet működését több oknyomozó íráson keresztül. Savianót ezért szintén Giorgia Meloni citálja bíróság elé, amiért kritikával illette a kormányfő bevándorláspolitikáját. Meloni becsületsértés miatt indított pert vele szemben, a keresetet pedig egy római bíróság be is fogadta, így az ügyet tárgyalni fogják. Az író a legsúlyosabb esetben akár három év szabadságvesztést is kaphat.

A sajtószabadság globális előmozdításáért dolgozó International Press Institute nemzetközi szervezet felszólította az olasz parlamentet, hogy

vizsgálják felül a rágalmazási törvényt, mivel a jogszabály alkalmas a véleménynyilvánítás, és azon belül a szólásszabadság korlátozására.

A véleménynyilvánítás szabadságát az összes nemzetközi emberi jogi dokumentum védi. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a 11. cikkében úgy fogalmazza meg ezt az alapvető emberi jogot, hogy

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül. (2) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.

Bár az európai alkotmányok nem deklarálták az uniós jog elsőbbségét a nemzeti joggal szemben, alapvető felfogás, hogy a nemzetállamok jogrendszerének még alkotmányi szinten is igazodnia kell az EU-s jogszabályokhoz.