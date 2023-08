A jövő évi európai parlamenti választás egyik legfőbb tétje, hogy merre fog elindulni Európa – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter szombaton Szabadkán.

Fotó: Molnár Edvárd

A miniszter szerint választóvonalhoz érkeztünk, és az a kérdés, hogy milyen lesz a jövő Európája - húzta alá. A kérdés az, hogy létrehozunk egy föderális Európát, amelyben aztán a nemzetek feloldódnak és egy masszává válnak, vagy pedig egy erős nemzetekre épülő Európát fogunk felépíteni. Mint mondta: a magyar kormány meggyőződése az, hogy "erős nemzetekre épülő Európát lehet csak felépíteni". Hozzátette: az alapító atyák is nemzetekre épülő Európát képzeltek el.

Tehát nem egy európai birodalomról van szó, amely diktátumokat tud nemzetekhez intézni, és azokat a diktátumokat behajtatja a nemzeteken, hanem egy együttműködésre épülő Európáról. Ez egy érzékeny rendszer, ahol bizony nemzetek vannak és nemzetállamok, és ezeknek a nemzetállamoknak megvannak a saját érdekeik és a saját jogrendszerük, amelyeket egyik pillanatról a másikra nem lehet felülírni.

Nem lehet ráparancsolni ezekre az országokra, hogy a saját érdekeikkel szemben cselekedjenek, mert akkor ezek az országok nem fogják végrehajtani ezeket az utasításokat – részletezte.

A miniszter beszélt a Szerbia és Magyarország közötti igazságügyi együttműködésekről is. Mint mondta: számos kapcsolat van a két ország között az igazságügy területén, és Budapest sok fontos tapasztalattal rendelkezik, amelyek segíthetik Szerbiát az európai integráció útján - hangsúlyozta. Hozzátette: eddig is több olyan egyezmény létezett, amely a két ország igazságügyi kapcsolatát erősítette, de a jövőben még több ilyenre lesz szükség. Magyarázata szerint ahhoz, hogy a régió versenyképességét növelni lehessen, a jog területén is növelni kell a versenyképességet.