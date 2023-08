Veszélybe került Novák Katalin, mezítláb vonult az óvóhelyre Kijevben

Kijevi tartózkodása alatt Novák Katalin köztársasági elnököt óvóhelyre kellett menekíteni, miután megszólaltak a légiriadó szirénái az ukrán fővárosban. Az eseményről Novák az Instagram-oldalán is megemlékezett.

A légiriadót ukrán sajtóhírek szerint magyar idő szerint 15:50 körül kezdték elrendelni szerte az országban, először a déli, mikolajivi területen, majd 16 óra körül Kijevben is. A közösségi médiában terjedő információk szerint 17 óra tájban már lefújták a riadót az ukrán fővárosban.

Fotó: Novák Katalin / Facebook

A köztársasági elnök kedden érkezett Ukrajnába, ahol először Kárpátalján tett látogatást, majd onnan utazott tovább Kijevbe. Egy munkatársa az Indexnek elmondta, hogy Novák mintegy egy órát töltött egy a kormányzati negyedben lévő óvóhelyen, ahol stábja és a TEK munkatársai is vele voltak.

Az óvóhelyen töltött időt arra használták, hogy felkészüljenek az esti tárgyalásokra. Magyar idő szerint 17:15 körül hagyták el a menedéket.

Közvetlenül a riadó után Novák már találkozott is ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel. A köztársasági elnök a történtekről egy 24 órán keresztül elérhető Insta-sztorit is megosztott, melyen az is látható, hogy a biztonsági előírások miatt le kellett vennie magas sarkú cipőjét, melyet kezében vitt magával a bunkerbe.

Kijevbe érkezve, még a légiriadó előtt Novák szerda délután a Krími Platform rendezvényén vett részt, ahol arról is beszélt, hogy Ukrajnának joga van Krím visszafoglalásához. A köztársasági elnök szerint Ukrajna Magyarország támogatását és teljes szolidaritását is magáénak tudhatja a háborúban.

Novák Katalin délután egy magyar pénzből működtetett óvodában is járt, és találkozott Dmitro Lubinyec ukrán ombudsmannal is, akinek az utóbbi időben volt némi vitája Magyarországgal.