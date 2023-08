Kennedy 2024 feliratú baseballsapkában fotóztatta le magát Woody Harrelson amerikai színész a demokrata elnökjelölt, Robert F. Kennedy felesége, Cheryl Hines színésznő oldalán, derült ki Hines Instagram-oldaláról. Harrelson sapkás fotója nagyot ment a közösségi médiában, és sok kritikát kapott az oltásellenes elnökjelölt támogatása miatt.

Küldtem neki egy sms-t, de nagyon nehéz elérni. Nagyon régi barátunk, nagyon közel áll Cherylhez és hozzám. Csak hát nem nagyon használ mobilt, elképzelhető, hogy nem is tud a botrányról. Tévét se néz

– nyilatkozta Robert F. Kennedy demokrata elnökjelölt-aspiráns.

A New York Post cikke szerint az elnök-jelölt aspiráns azt is mondta, hogy a barátja valószínűleg nem is tudja, hogy ezzel a képpel mekkora indulatokat válthatot ki másokból. Hozzátette, hogy Woody Harrelson nem szereti a mobiltelefonokat és nem is értesülhetett arról, hogy milyen viták lehetnek az elnökjelöltség körül. Korábban a Világgazdaság beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok lakossága nem vágyik egy újabb Trump–Biden csatára a következő elnökválasztáson. Ez a népakarat látszik megmutatkozni

a gazdag adományozók oldalán is, akik egyaránt pénzelik Ron DeSantis republikánus és Robert F. Kennedy Jr. demokrata elnökjelölt-aspiráns kampányát.

Az adományozók között vannak bankok, kockázatitőke- és fedezeti alapok, illetve a technológiai ágazatban tevékenykedő cégek és üzletemberek.

Ron DeSantis nyíltan fellépett a Covid-járvány idején hozott korlátozások ellen, miközben keresztes hadjáratot folytat Florida legnagyobb munkaadója, a Walt Disney ellen a vállalat sokszínű politikája miatt. Eközben Kennedy vállaltan oltásszkeptikus, aki már többször hangoztatott olyan elméleteket, hogy a vakcinákkal mikrocsipet ültetnek az emberekbe, illetve a gyerekkori oltások autizmust okoznak.





Címlapkép: Christopher Simon/ AFP