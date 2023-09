Azonnali jogvédelmet adott Budapestnek a bíróság – ezt először az általános főpolgármester-helyettes, majd később a főpolgármester is bejelentette.

Karácsony Gergely egyelőre megkönnyebbülhet: a bíróság jogvédelmet adott Budapestnek. Fotó: Csudai Sándor / Origo

Karácsony Gergely azt írta a közösség oldalán, hogy a Fővárosi Ítélőtábla szerdai végzésével megtiltotta az államnak, hogy „Budapest számlájáról több pénzt emeljen le, mint amit forrásként biztosít a városnak”. Ez a megfogalmazás vélhetően a szolidaritási adó befizetését takarja, vagyis hogy amíg tart a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt a főváros által a Magyar Államkincstár ellen indított per, addig az állam nem szedheti be a szolidaritási adó vitatott mértékét a fővárostól, hiába is nem fizeti be önként a városvezetés.

Hogy a Fővárosi Ítélőtábla végzése jogerős-e, az nem derült ki, de jó eséllyel nem. Így lehet arra számítani, hogy az állam fellebbezést nyújt be. Már csak azért is, mert első körben a bíróság nem adta meg az azonnali jogvédelmet a fővárosnak, hanem elutasította a kérését. Másodszorra azonban már nekik ítéltek. Mindenesetre, amennyiben jól értjük a mostani helyzetet, Budapest bár fizet szolidaritási adót az államkasszába, de csak annyit, amennyit jogosnak tart. A per éppen a fennmaradó rész miatt indult. Eddig az államkincstár a teljes havi hozzájárulást inkasszálta, havi négymilliárd forintot. Októbertől azonban ezt nem teheti meg, amennyiben marad az azonnali jogvédelem.

Budapestre 2023-ban mintegy 58 milliárd forint szolidaritási adó hárul, ebből Karácsony Gergely csak 33 milliárdot tart jogosnak.

Szerdán más fontos történések is voltak a főváros életében, ülésezett ugyanis a közgyűlés. Ezen támogatták egyebek mellett a Rác fürdő felújítására vonatkozó koncepciót. A tervek szerint a rekonstrukció a Budapest Gyógyfürdői Zrt. (BGYH) saját forrásai terhére valósulna meg. A Bősz Anett főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztés 17 igen és 4 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület, amely elvi egyetértését fejezte ki a BGYH felújítási koncepciójával.

A képviselők egyetértettek azzal, hogy a BGYH a saját forrásai terhére írja ki és bonyolítsa le a fürdőépület kivitelezési közbeszerzési eljárását és a beruházás elvégzését 4,6 milliárd forint plusz 10 százalék tartalékkeret és további legfeljebb 460 millió forint opció összeghatárig. A testület egyetértett azzal is, hogy a BGYH a fővárosi vagyonkezelő központtal együttműködve készítse elő és bonyolítsa le a Rác Hotel – és last call opciós joggal az étterem – bérbeadására, illetve értékesítésére vonatkozó nyílt pályázatot, azzal, hogy a pályázat eredményeként a társaság a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthet csak szerződést. A gazdaságossági számítások alapján elmondható, hogy egy várhatóan tíz év alatt megtérülő, műemlék fürdőre vonatkozó beruházásról van szó.

A javaslatban kiemelték, hogy a Rác fürdő minél előbbi megnyitása nemcsak a vagyon hasznosítása és a beruházás megtérülése miatt fontos, hanem a Gellért fürdő jövőbeni részleges és időszakos bezárása miatt is, mert a Rác és a Rudas fürdő részben helyettesítheti a budai oldal legnagyobb fürdőjét.

Az ülésen a képviselők

egyhangúlag fogadták el a rászorulók rendkívüli települési támogatásáról szóló új rendeletet,

döntöttek arról is, hogy rendeletben szabályozzák a Lánchíd színekkel történő díszvilágítását,

elfogadták, hogy a városligeti Műjégpálya előtti közterület egy része a Kronberger Lili tér nevet kapja, a műkorcsolyázó világbajnok emlékére. A IV. kerületben pedig az Iglói út és a fóti kereszteződés melletti közterület Mátyás Balázs Tamás tér lesz. A 22 éves rendőr 2018 februárjában szolgálatteljesítés közben közlekedési balesetben halt meg.

Valamint egyhangúlag támogatták V. Naszályi Márta, a Párbeszéd fővárosi frakcióvezetője, I. kerületi polgármester előterjesztését, amellyel felkérték Karácsony Gergelyt, hogy tegyen javaslatot a fővárosi futóversenyek szabályozásáról szóló rendelet módosítására, hogy azonos helyszínen lehetőség szerint két hónapon belül ne zárjanak le ebből a célból közterületet.

Lényeges döntés volt még, hogy módosították az idei költségvetést és az év végére várt 50 milliárdos hiányt különböző átcsoportosításokkal próbálják orvosolni. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.