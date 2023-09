Jelentős közlekedési dugókkal kezdődött a hét Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester biciklisávjai miatt. Bár hivatalosan szeptember elsején kezdődött a tanév, a hétfői nappal lett igazán több dugó Budapest-szerte – fogalmaz az Origo.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A cikk szerint az Üllői úton kialakított, zöld karókkal elválasztott biciklisáv ellehetetleníti a közlekedést. Ráadásul továbbra is kihasználatlan, nincs rajta biciklis, ahogy a Nagykörúton sem, ott is nagy a dugó.

Az Üllői és a Váci úti műanyag oszlopos megoldást eddig is számos kritika érte, a Világgazdaság pedig megírta, hogy a közel 100 millió forintba kerültek a létrehozott védett kerékpársávok. Az Üllői úton és a Váci úton mindkét oldalon 2,5 méter szélességben hagyták, ami egy egyirányú biciklisávnak túl széles, a mentőknek túl keskeny, és az autósok számára is lehetetlen a közlekedés. Az Origo szerint nemcsak ezeken az utakon van dugó, teljesen beállt a forgalom korábban a Rákóczi úton is, és a legtöbb nagyobb csomóponton. Több hídon is torlódás volt, és a budai oldalon sem lehetett normálisan haladni.