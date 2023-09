Rendszeres közúti ellenőrzéseket rendelt el a lengyel-szlovák határon Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, az illegális bevándorlás megfékezése céljából. Mindezt maga Morawiecki mondta el hétfőn a kelet-lengyelországi Krasnik városában egy kampánygyűlésen.

A lengyel kormányfő – akinek sorsáról október 15-én döntenek a választók – elmondta, hogy a balkáni útvonalon érkező illegális bevándorlók gyakran átkelnek a schengeni övezet belső, Szlovákia és Lengyelország közötti határán. Ezért

arra utasította Mariusz Kaminski belügyminisztert, hogy a lengyel-szlovák határszakaszon vezesse be azon kisbuszok, buszok, személygépkocsik ellenőrzését, amelyek esetében gyanítható, hogy illegális bevándorlókat szállítanak.

Döntését azzal indokolta, hogy senki ne vesse a szemére a lengyel-szlovák határ átjárhatóságát. A lépést egyébként pár órával korábban már Piotr Müller lengyel kormányszóvivő is belengette a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban. Lehetségesnek nevezte a lengyel-német határ ellenőrzését is az olaszországi migrációs útvonal miatt. Müller közölte azt is, hogy bár egyeztetnek a döntésről az érintett országokkal, azt nem függ azok beleegyezésétől.

Lengyelországban azután merült fel a schengeni térség belső határainak ellenőrzése, hogy Olaf Scholz német kancellár szombaton jelezte: Berlin megbeszéléseket akar folytatni a varsói vezetéssel a migrációról, elsősorban a lengyel konzulátusok által pénzért kiállított vízumok miatt. A fejlemények miatt a német kancellár szerint Németország határigazgatási lépésekre is kényszerülhet.

Vezető lengyel politikusok szerint azonban az országuk szuverenitását sérti és a választásokba való beleavatkozásnak minősül, hogy Scholz szóvá tette a vízumbotrányt, mely nemcsak Lengyelországba, de a teljes schengeni övezetbe beengedi azokat, akik fizetnek.