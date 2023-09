Agrármérnök nyitott magán MR-diagnosztikai központot Szanyban

Öt-hat évvel ezelőtt egy hozzátartozómnak volt szüksége vizsgálatra, aztán később nekem is. Nagyon hosszú volt a várakozási idő, hónapokig tartott, mire bekerültünk, ráadásul több száz kilométert utaztunk érte. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy miért is van ez így. Miért nem lehet gyorsan, akár néhány nap alatt is elvégezni ezt a fontos vizsgálatot? Arra jutottam, hogy a mezőgazdaságban is nagy értékű gépekkel dolgozunk, ott is vállaljuk a hosszú távú befektetéseket, vállaljuk a hiteleket, miért ne tehetném meg ezt más szakterületen is?