Az utóbbi években Alabama állam élén járt a félresikerült kivégzéseknek, amelyek az elítéltek felesleges szenvedését eredményezték. 2018-óta kilenc elrontott méreg általi kivégzés történt az Amerikai Egyesült Államokban, ezek közül négy Alabamában. Ezek után az állam úgy döntött, hogy új módszerhez folyamodik, ami nem más, mint a nitrogén-hypoxia – írja a The New York Times.

Fotó: Shutterstock

Alabama azzal indokolja az új módszer kifejlesztését és alkalmazását, hogy már volt precedens arra, hogy valaki túlélte a halálos injekció általi kivégzést. Kenneth Eugene Smitht 1988-ban ítélték halálra szándékos emberölésért, a kivégzés viszont félresikerült: Mr. Smith órákon keresztül feküdt a kivégzőágyon, mialatt sikertelenül próbálták intravénásan beadni neki a mérget. A nitrogén-hypoxia általi kivégzés tesztelésére Kenneth Eugene Smith az állam első számú jelöltje, már ha ezt jóváhagyja a bíróság.

A nitrogén-hypoxia általi halál sajnos a mindennapokban is előfordul. A magas koncentrátumú nitrogén belégzése oxigénhiányos állapotot idéz elő, amely végül fulladást eredményez. Ennek a helyzetnek vannak kitéve a pilóták is a magasságokban, őket felkészítik erre a helyzetre, kivégzésre viszont még soha nem használtak hasonlót.

Ez az eljárás magas szintű hozzáértést követelne meg, a beszámolók alapján viszont Alabama állam nem rendelkezik olyan felszereltséggel, amivel biztosítani tudnák a kivégzés sikeres és szenvedésmentes kimenetelét.

Egyelőre nincs kiépített helység az eljárás végrehajtására, valamint a halálsoron nincs is alkalmazásban olyan személy, aki megfelelő orvosi tapasztalattal rendelkezne. Az eljárást eddig Oklahoma és Mississippi államok is jóváhagyták, bár még nem alkalmazták.

Az eljárás során az elítélt egy orrát és száját eltakaró maszkot kapna, amin keresztül adagolnák a nitrogént, viszont könnyen félresikerülhet kivégzés, ha a maszk nem zár rendesen és beszökik az oxigén, ami kínkeserves és hosszas fulladást eredményezhet. Manapság már állatokat sem altatnak el ezzel az eljárással, ugyanis az Amerikai Állatorvosok Egyesülete (American Veterinary Medical Association) szerint több esetben is szükségtelen pánikot és komoly szorongást éltek át az állatok haláluk előtt.

Az egyesület szerint a nitrogén általi eutanázia napjainkban már elfogadhatatlan, nem elfogadott állatok elaltatására.

Ennek fényében tehát elgondolkodtató, mégis miért döntött már három amerikai állam is az újfajta eljárás mellett.

Fotó: Shutterstock

Az Alabamában félresikerült kivégzésekkel kapcsolatban egytől egyig arról számoltak be, hogy az állam emberei nem alkalmasak a halálos injekció beadására és hogy több esetben is indokolatlanul elhúzódott az eljárás, az elítéltek indokolatlan fizikai és mentális szenvedésnek voltak kitéve. Doyle Lee Hamm elítélt a kivégzése napján is már végstádiumban lévő rákban szenvedett, testét mégis több helyen szétszurkálták, amely nagy mennyiségű vérveszteséghez vezetett. Végül nem sikerült beadni neki a mérget és az elítélt rákbetegségében halt meg a halálsoron. Bár valószínűleg ezek az emberek okkal kerültek a halálsorra, a szakmaiatlanságból eredő felesleges fájdalmakat nem rótta ki rájuk a bíróság.

Ezekután a borzalmas hibák után Alabama kormányzója, Kaye Ivey megbízta a Büntetésvégrehajtási Hivatalt (Department of Corrections), hogy vizsgálja felül az eseteket, miután ugyanez a hivatal követte el a szóban forgó baklövéseket. Nem meglepő, hogy végül ők álltak elő az újfajta kivégzési eljárás, a nitrogén hypoxia ötletével.