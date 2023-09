Az orosz-ukrán háború 576. napja - friss hírek

Zaporizzsja régió nyugati részén már a három lépcsős orosz védelmi vonal mögött is láttak ukrán páncélosakat, ám egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az ukránok áttörték az orosz védelmet.

Fotó: AFP

Az Institute for the Study of War elemzése szerint ugyanakkor az Orihivtől 18 kilométerre, Verbovétől nyugatra készült felvételek arra utalnak, hogy az első két vonalon történt áttörés során megszerzett területeket az ukránok már tudták annyira biztosítani, hogy járműveket vigyenek a front elejére. Ehhez többek között az orosz tüzérség és más tankellenes erők elnyomása is szükséges. Ez mindenesetre az első alkalom, amikor ukrán csapatokat láttak egy három lépcsős védelmi vonalon túl, ezért a think tank szerint ez fontos haladás az ukrán ellentámadás szempontjából.

Marder and Stryker assault west of Verbove behind the main line.

Location: 47.435681,35.935325@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/AmuMfIT6Nc — imi (m) (@moklasen) September 20, 2023

Egyelőre az sem világos, hogy a harmadik vonalon túli területeket képesek-e megtartani az ukrán csapatok. Az utolsó orosz védelmi vonal áttörését jelentette névtelen forrásokra hivatkozva a The Wall Street Journal is, ám a lap szerint Novoprokopivka közelében történt, Orihivtől 16 kilométerre délre.

Időközben Volodimir Zelenszkij elhagyta az Egyesült Államokat, ahol többek között az ukránok támogatása kapcsán egyre szkeptikusabb republikánusokat igyekezett meggyőzni és Ottawába érkezett, ahol találkozott Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel.