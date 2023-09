Az azerbajdzsáni hatóságok őrizetbe vették Hegyi-Karabah volt miniszterelnökét, Ruben Vardanjant. Hegyi-Karabah egy örmények lakta enklávé Azerbajdzsán területén. Vardanjant akkor fogták el, amikor megpróbálta elhagyni Hegyi-Karabahot, hogy Örményországba távozzon.

Az azeri katonaság Bakuba szállította a Lachin szorosban elfogott Ruben Vardanjant, Hegyi-Karabah volt elnökét.

Fotó: AFP

A volt elnököt a Lachin szorosban fogták el, innen Bakuba szállították

– írta meg a Kyiv Independent.

Az orosz-örmény származású milliárdos Ruben Vardanjant több orosz cégnél is vezető beosztást tölt be, illetve egy orosz befektetési bankot is alapított, a Trojka Dialogot. Vardanjan Ukrajna szankciós listáján szerepel, mivel igazgatósági tag a Volga Dnepr orosz légi teherszállítási vállalatban, ami támogatja az orosz hadsereget.

Vardanjan 2022 lemondott orosz állampolgárságáról és Hegyi-Karabahba költözött, ahol ez év novembere és 2023 februárja között az enklávé kvázi miniszterelnöke volt. Azerbajdzsán nem örült Vardanjan jelenlétének, majd nyomást gyakorolt Hegyi-Karabahra, hogy távolítsák el az enklávé éléről.

Azerbajdzsán szeptember 19-én megtámadta Hegyi-Karabahot azzal az indokkal, hogy terroristák elleni műveletet végez. Az offenzíva végül egy villámháború lett, ami egy nap után abba is maradt. Szeptember 20-án a terület örmény lakossága letette a fegyvert és tűzszüneti megállapodást kötött. Ezt követően a helyi örmények elkezdték elhagyni a területet és Örményország felé távoztak.

Becslések szerint több mint 47 ezer örmény hagyhatta el az enklávét.

A távozó örményeket egy eddig megmagyarázatlan katasztrófa is érte a napokban. Az enklávé fővárosaként működő Sztepanakert mellett egy üzemanyagraktár robbant fel. Több tucat ember életét vesztette és több százan megsebesültek. A raktár mellett sokan tartózkodtak a robbanáskor, mivel itt töltötték fel az autóikat, hogy Örményországba távozhassanak.

2021 óta Hegyi-Karabah azeri blokád alatt áll, így humanitárius válság alakult ki a területen. Az enklávéban kevés az élelmiszer és az üzemanyag, az egyetlen útvonalat, amin ellátmányt lehetne szállítani a területre azeri ellenőrzés alatt van. Ez a Lachin szoros, ahol a volt miniszterelnököt is elfogták.