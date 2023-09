Diplomáciai nagyüzem Kijevben – váratlanul Ukrajnába érkezett a NATO főtitkára is

Váratlanul Kijevbe érkezett Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ukrán csapatok fokozatosan teret nyernek az oroszokkal szemben. Stoltenberg leszögezte, hogy az orosz csapatok Moszkva birodalmi tévhiteiért küzdenek.

A NATO-főtitkár bejelentette, hogy az észak-atlanti szervezet már olyan szerződéses keretrendszerrel rendelkezik fegyvergyártókkal, amely 2,4 milliárd eurónyi lőszer szállítását teszi lehetővé az ukránok számára. Ebből 1 milliárd euró összegben már konkrét megrendelések vannak – írja a Reuters.

Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI / EPA

Stoltenberg hangsúlyozta, hogy ezek a szerződések lehetővé teszik a NATO-tagok lőszerkészletének feltöltését, miközben továbbra is támogatják Ukrajnát. Mindemellett elítélte a román–ukrán határ közeli orosz támadásokat, hozzátéve, hogy bár nincs bizonyíték szándékos támadásra, a NATO-tag Romániához közeli csapások felelőtlenek és destabilizáló hatásúak.

Az ukrán fővárosban egyébként nem csak Stoltenberg járt csütörtökön, de a francia és a brit hadügyminiszter is. A francia Sébastian Lecornu részéről ez már a második kijevi vizit volt az orosz invázió óta.

A látogatások a napokban kezdődő első ukrajnai Nemzetközi Hadiipari Fórum előtt történtek. Az eseményre több mint 160 iparági cég képviselőit várják a The New York Times szerint. A fórumon többek között arról is lesz szó, hogy