Fel kell gyorsítani a megújuló energiaforrások kiaknázását, de még van esély a globális kibocsátásmentesség 2050-es elérésére.

A „tétet” azonban emelni kell, 2030-ig évente 4500 milliárd dollárt kellene elkölteni zöldberuházásokra ahhoz, hogy karbonsemlegessé váljon a Föld 2050-re

– ez áll a Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb elemzésében. Összességében a megújuló energiatermelő kapacitásokat a mostani háromszorosára kell növelni, az elkövetkező hét évben.

Egyre több székerőművet szeretnének látni az IEA szakértői

Az értékelés éppen abban az időben látott napvilágot, amikor az üvegházhatású gázok globális kibocsátása rekordra nőtt a tavalyi energiaválság miatt, illetve nőtt a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása, és a Föld az eddigi legforróbb nyarán van túl. Mindezek ellenére a párizsi székhelyű intézmény szakértői szerint továbbra sem „ment el a hajó”, és van esély a trend megfordítására – más kérdés, hogy milyen áron.

Az IEA szerint fel kell pörgetni a megújuló energiatermelési kapacitást 11 ezer gigawattra 2030-ig,

valamint a teljesen tiszta energiaforrások kitermelésére is jelentősen többet kell költeni, az idei 1800 milliárd dollár után mintegy 4500 milliárd dollárt évente. Amíg a Nemzetközi Energiaügynökség majd háromszorosára emelné a zöldenergia-kiadásokat globálisan, a kormányok éppen lazítanak környezetvédelmi kötelezettségvállalásaikon. Az Egyesült Királyság öt évvel, 2035-re halasztotta a belső égésű motorral hajtott autók teljes tiltását. Emellett a múlt héten Kína klímamegbízottja is bátran kijelentette, hogy irreális cél a belső égésű motoros autók kitiltása. Alapvetően önmagában Kínai is kudarcra ítélheti a klímacélokat, ugyanis a csaknem 1,5 milliárd lakosú ország a legnagyobb károsanyag-kibocsátó globálisan.

Az IEA is enged

Habár a párizsi klímamegállapodás legfőbb célja, hogy az országok legfeljebb 2 Celsius-fokon tartsák a Föld átlagos hőmérséklet-emelkedését, az ennél ambiciózusabb, 1,5 fokos emelkedés elérését már maga az IEA sem tartja irányadónak. Ugyanakkor cselekvésre késztetik a kormányokat: azt írják,

egységes koncepciók segítségével az eddigieknél mindenképpen többet kell tenni a klímaváltozás megállításáért.

A klímaváltozás egyik legjellemzőbb következménye: az aszály

És végül a számok

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a mostani állapothoz képest 80 százalékkal kell visszaesnie a kibocsátásnak a fejlett, és 60 százalékkal a fejlődő országokban 2035-re. Hangsúlyozzák:

Ahhoz, hogy valóban elérhető legyen a zéró kibocsátás 2050-re, minden országnak előrébb kell hoznia a saját vállalásaira vonatkozó céldátumot.