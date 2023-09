Egymásnak üzenget Washington és Moszkva az urán lővedékek kapcsán

Bűncselekménynek nevezte a szegényített urániumot tartalmazó lőszerek Ukrajnába küldését Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes csütörtökön, miután a Pentagon által szerdán bejelentett legújabb, 175 millió dolláros fegyvercsomagjában az Abrams harckocsikhoz tartozó lőszer is helyet kapott.

Az urándúsítás melléktermékeként keletkező szegényített urániumot annak extrém sűrűsége miatt használják lőszergyártáshoz, hiszen az így készült lövedékek könnyebben átütik a tankok páncélját. A kritikusok szerint azonban

a szegényített urán porának belégzése vagy elfogyasztása rákot és születési rendellenességeket okozhat.

Fotó: AFP

Rjabkov egy biztonsági szemináriumon úgy fogalmazott, hogy a lőszerek szállítása nem csupán eszkalációs lépés, de jól tükrözi, hogy Washington felháborító módon figyelmen kívül hagyja a lőszerek környezeti hatásait is, ezért azt nem tudja másként értékelni, mint bűncselekményként.

Az orosz diplomata ismételten hangsúlyozta a nukleáris háborúról szóló orosz figyelmeztetéseket, mondván a Moszkvára nehezedő nyugati nyomás miatt a nukleáris hatalmak közötti fegyveres konfliktus szélén táncol a világ – írja a Reuters.

John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora ugyanakkor a lőszerszállítás kapcsán még szerdán arról beszélt, hogy azok nem bocsátanak ki radioaktív sugárzást. Hozzátette, hogy ezek a lőszerek nehezebbek, ezáltal hatékonyabbak a páncélozott célpontok ellen, de nem hordoznak radioaktív veszélyt. Kirba arról is beszélt, hogy szegényített urániumot tartalmazó lőszert sok más hadsereg is alkalmaz, köztük az orosz katonaság is.

Sőt az ukrán hadsereg sem most először fog majd ilyen harckocsi lőszereket bevetni az oroszok ellen, ugyanis a brit Challenger páncélosok is hasonló lövedéket használnak, melyek már hónapok óta részt vesznek a háborúban.