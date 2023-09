Egyre nő a harag és bomlik a rend az orosz hadsereg soraiban – állítja az ukrán titkosszolgálat

A júniusban indult ukrán ellentámadás közben a kijevi titkosszolgálat sem unatkozott. 17 telefonhívást sikerült lehallgatniuk, amikor orosz katonák telefonáltak haza a családjuknak a frontról. Az orosz katonák kétségbeesettek és dühösek, amiért hatalmasok a veszteségeik, ráadásul a felszerelésük is szegényes.

Fotó: AFP

Egy Andrej nevű katona a feleségének azt mondta, hogy egységének nagyja oda veszett, illetve a felszerelésük olyan, mintha a második világháborúban lennének.

Kib*sznak minket a frontra lőszer és felszerelés nélkül. Maximum az ujjainkat használhatjuk bajonett helyett

– mesélte a feleségének Andrej július 12-én. Az ukrán titkosszolgálat (SBU) mind a 17 telefonívást július első két hetében fogta el.

Az ukrán ellentámadás, ami júniusban indult eddig kevés eredményt hozott. A sikertelenség miatt Kijev nyugati szövetségesei is aggodalmuknak adtak hangot. Augusztus végén sikerült az ukránoknak két fronton is áttörni a fronton, jelenleg nagyobb erőkkel tartanak a déli Melitopol város felé. Oroszország természetesen tagadja, hogy az ukránok bármit is elértek volna június óta, a moszkvai hírek arról szóltak, hogy az ukrán próbálkozásokat rendre visszaverik.

Ezzel szemben a telefonhívások arról tanúskodnak, hogy a katonák nem élik meg ilyen büszkén a fronton történteket. A katonák arról számoltak be a családjaiknak, hogy kevés az ellátmányuk, alig van lőszerük és minden akcióban rengeteg embert veszítenek. A frontra állítólag csak olyan újoncokat küldenek, akik nem vettek részt kiképzésen.

Összességében az elmondható, a morál rendkívül rossz az orosz sorok között.

A lehallgatásokról a Reuters írt, ám azt kiemelték, hogy az információkat nem tudták ellenőrizni.