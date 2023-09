Felesége szerint az sem biztos, hogy Zelenszkij újraindul az elnöki címért

Noha egyelőre még az sem biztos, hogy jövő márciusban megtartják-e az ukrán elnökválasztást, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő felesége, Olena Zelenszka egy interjúban arról beszélt, hogy nem biztos benne, hogy férje ismét elindul majd a következő választáson.

A CBS News Face The Nation című műsorának nyilatkozó ukrán first lady elárulta azt is, hogy amikor először indult Zelenszkij az elnöki tisztségért, nem támogatta a döntést teljes mértékben. A vasárnapi interjúban ugyanakkor Zelenszka elmondta azt is, hogy amennyiben Zelenszkij az indulás mellett dönt, legalább már a tapasztalatuk meglesz a kampányhoz.

Olena Zelenszka és volodimir Zelenszkij egy kampányeseményen

Fotó: AFP

Zelenszka szerint azon múlik a döntés, hogy az ukrán társadalomnak szüksége van-e férjére elnökként, ugyanis, ha Zelenszkij úgy érzi, hogy az ukrán társadalom már nem akarja őt vezetőként látni, akkor valószínűleg nem indul.

Az elnökválasztás megtartásához ugyanakkor békére lenne szükség, vagy az ukrán parlamentnek kellene az ország törvényeit módosítania, mely hadiállapot idején nem teszi lehetővé az elnökválasztás megtartását. Tekintve azonban, hogy az ország ötöde orosz megszállás alatt áll, miközben millióknak kellett elhagyniuk otthonukat és több tízezren harcolnak a fronton,

a választás lebonyolítása nem lenne könnyű dolog, egyes ukrán tisztviselők szerint azt közel lehetetlen lenne megvalósítani.

Az oroszok az általuk megszállt területeken ugyan tartottak népszavazást és helyhatósági választásokat is, azok tisztaságát kevesen hiszik el, sőt azokat az Európa Tanács a nemzetközi jog botrányos megsértésének minősítette – írja az Insider.

Ennek ellenére vannak, akik szeretnék elérni a jövő évre esedékes voksolás megtartását, köztük például LindsayGraham republikánus szenátor is az Egyesült Államokból. Sőt, feleségére némiképp rácáfolva a múlt hónapban Zelenszkij is belengette a választások megrendezését és jelezte azt is, hogy nyitott az indulásra is.