Iskolakezdésre is drágítottak a benzinkutak, változás jön a horvát autópályákon – heti összefoglalónk

Erről szólt a hét: Ukrajna nem fogadta kitörő örömmel Orbán Viktor Tucker Carlsonnak tett kijelentéseit, megszólalt az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak, már 655 forint a gázolaj literenkénti ára. Akár a 3-3,5 százalékot is elérheti az idei nyugdíjkorrekció mértéke, így egy összegben összesen 70-80 ezer forintra is számíthatnak a nyugdíjasok. Új útdíjfizetési rendszert vezetnek be a horvát autópályákon 2025-től, ezáltal csökkenhet a kapuknál töltött várakozási idő.

34 perce | Szerző: VG-összeállítás

