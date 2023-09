Miután Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfőn este arról számolt be, hogy hazája hatóságai olyan hitelesek értesülések kapcsán nyomoznak, mely szerint indiai kormányügynökök állhatnak a júniusban meggyilkolt kanadai szikh szeparatista, Hardip Szingh Nidzsar halála mögött, az indiai külügyminisztérium kedden abszurdnak minősítette a vádakat.

Fotó: Global News / Youtube

Az üggyel kapcsolatban Kanada hétfőn egy magas rangú indiai diplomatát, az ázsiai ország hírszerzési szolgálatának helyi vezetőjét is kiutasított területéről, amire válaszolva Újdelhi is kiutasított egy kanadai tisztviselőt. A hírszerzési vezető pozícióját Kanada azonosította, ami ritkaság még kiutasítások esetén is. Trudeau állítólag a G20-csúcstalálkozón Narendra Modi indiai miniszterelnöknek is felvetette aggályait a kérdés kapcsán.

A meggyilkolt szikh vezető egy Indián belüli független szikh állam létrehozásáért küzdő mozgalom aktivistája volt. A kanadai Brit Columbia tartománybeli Surrey-ben találták meg a holttestét június 18-án, az autójában a Guru Nanak Szikh Gurdvara templom parkolójában.

Halála kevesebb mint egy évvel követi egy másik kanadai szikh vezető Ripudaman Szingh Malik meggyilkolását, mely szintén Surrey-ben történt.

A férfit az indiai hatóságok terrorizmus és gyilkosságra való összeesküvés vádjával körözték. Hardip Szingh Nidzsar azonban mindig tagadta az ellene felhozott vádakat. Indián kívül Kanadában él a legnagyobb szikh közösség.