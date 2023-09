Az időgép feltalálásával magyarázza Karácsony Gergely az OTP feljelentését – ez derül ki a főpolgármester friss Facebook-posztjából. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyarország legnagyobb bankja ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt fordult a hatóságokhoz a 99 Mozgalom adományainak ügyében.

Karácsony Gergely szerint az időgépet is feltalálták az OTP feljelentéséhez. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Ennek előzménye, hogy az OTP belső vizsgálatot folytatott le a nyár folyamán, miután számos információ jelent meg arról, hogy a 99 Mozgalomnak a 2022-es országgyűlési kampányban betöltött finanszírozási tevékenysége felveti a visszaélések gyanúját. A bank az ellenőrzés végeztével több megállapítást is tett. Ezek közül a leglényegesebbek, hogy

a mozgalom számlájára a megnyitása óta 526 millió forint érkezett,

Perjés Gábor, a mozgalom ügyvezetője olyan jegyzőkönyveket adott át a banknak, amelyekben az szerepelt, hogy az adománygyűjtés alapvetően külföldön élő magyar személyek körében történt egy nagyjából 30×30×30 centiméteres nagyságú adománygyűjtő ládába, egy ládába pedig két-három ezer bankjegyet tettek,

csakhogy az OTP arra jutott, hogy a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el,

és azt is feltárták, hogy a bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak, és összetapadtak, mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna őket.

„Felmerül a gyanú, hogy a 99 Mozgalom Egyesület által bankunk részére – forrásigazolás céljából – megküldött jegyzőkönyvek tartalma nem felel meg a valóságnak, ezáltal megtévesztették a bankot oly módon, hogy a befizetett összegek tényleges, valódi forrását nem jelölték meg, azt nem hozták a pénzintézet tudomására, ezáltal a bank nem tudott hitelt érdemlően meggyőződni a befizetett összegek valódi forrásáról” – mutatott rá az OTP a feljelentésben.

Erre reagált tehát most Karácsony Gergely egy hosszabb bejegyzésben. Ez javarészt a Megafon bevételeivel foglalkozik, de kitér a feljelentésre is. Igaz, az OTP-t nem nevezi meg, csupán pénzintézetet említ. Először is jogszerűnek nevezte az adománygyűjtést, másodszor pedig azt állította, hogy a pénzintézetnek „a majd két éve elküldött dokumentáció is tételesen cáfolja” a kifogásokat. Nem elég, hogy az adománygyűjtésre használt láda méretét nem találják el, de még az időgépet is feltalálták. Mással aligha magyarázható, hogy két évvel egy pénztári befizetés után tudni vélik, milyen állapotúak voltak az akkor befizetett bankjegyek” – magyarázta a főpolgármester.