Napjainkban a Golden Globe-díj a második legnagyobb elismerés a filmes szakmában, szavazóbizottsága korábban a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetségének (HFPA) tagjaiból áll, amely nemrég. Mivel a non-profit újságírószervezethez szinte bárki csatlakozhatott, aki megfelel a feltételeiknek, így nem meglepő, hogy alkalomadtán egy-két tag olyan kijelentéseket tett, amelyek szembe mennek a HFPA elveivel. Ilyen indokokra hivatkozva szüntették meg három újságíró, köztük Návai Anikó tagságát is hétfő reggel, olvasható a Hollywood Riporter cikkében.

Fotó: Shutterstock

Návai Anikó mellett az egyiptomi származású Howaida Hamdyt és a bangladesi Munawar Hosaint menesztették a szavazóbizottságból és indítottak vizsgálatot ellenük, arra hivatkozva, hogy megsértették a szervezet magatartási kódexét.

Hamdy állítólag antiszemita szövegeket posztolt arabul az X-en (régebben Twitter), valamint hasonló nézeteket véltek felfedezni filmkritikáiban is. A vizsgálat azután kezdődött, miután a CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis) a terrorizmus magasztalásával és szélsőséges nézetekkel vádolta.

Jelenleg nem tudni, hogy Hosaint és Návait mivel vádolják pontosan, de vasárnap estére már mindhárom érintett lapját törölték a Golden Globe hivatalos oldaláról.

A Golden Globe-díjat 2022-ben vásárolta meg az Eldridge Industries birtokolta Dick Clarke Productions, és létrehozták a Golden Globe Alapítványt, amely a HFPA utódja lett. A HFPA-t már korábban is vádolták etikai problémákkal, így nem meglepő, hogy az új vezetés elkezdte kivizsgálni a tagokat.

Návai Anikó már korábban is a figyelem központjába került éles megjegyzései miatt,