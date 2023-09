Közel kétszázmilliós uniós támogatást kapott az egri ablakgyár

„A Marshall Ablakgyár GINOP PLUSZ projekt keretében 182 millió forint európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás gépparkját fejlesztette, illetve épületbővítést hajthatunk végre” – nyilatkozta a HEOL.hu-nak Osztafin Zsolt tulajdonos, ügyvezető.

Fotó: Marshall Ablakgyár Kft

Hozzátette, számost pályázaton szerepeltek már sikerrel, mindez pedig oroszlánrészét adta annak a fejlődésnek, melyet a cég alapítása, 2007-óta kapacitásban és minőségben is elért.

Összesen több mint 1,5 milliárd forint támogatást nyertek már el.

Elmondta, hogy egyre többet exportálnak olasz piacra, San Marinoban már irodájuk is van. „A pályázatoknak köszönhetően olyan szintre fejlesztettük a gyártást, hogy bármelyik nyugat-európai gyárral felvesszük a versenyt, sőt”– fogalmazott az ablakgyár tulajdonosa.

Azt is mondta, a tervezők és a megrendelők is egyre magasabb igényekkel érkeznek, portfóliójukkal ugyanakkor a csúcsminőségű, exkluzív és egyedi nyílászárók mellett azokat is kiszolgálják, akik alacsonyabb árkategóriát engedhetnek csak meg maguknak. Kiemelte, hogy a telephelyükön újabb 35 ezer négyzetméter gyártóterület épül, jelenleg 14 ezer négyzetméteren zajlik a gyártás összesen, a tavalyi árbevételük pedig meghaladta a 8 milliárd forintot, s 110 ezer ablakelemet gyártottak le.