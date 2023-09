A Krím melletti fúrótornyokat foglalt vissza Ukrajna

Visszafoglalta az úgynevezett Bojka-tornyokat Ukrajna – közölte Telegram-oldalán az Ukrajnai Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főosztálya. A Krím félszigethez közeli olaj- és földgázfúró platformokat Oroszország még 2015-ben foglalta el, ám most az ukrán különleges erők visszaszerezték a létesítmények feletti kontrollt.

Fotó: Shutterstock

A platformokat a tavalyi inváziót követően Oroszország katonai célokra kezdte el használni, helikopterleszállóként, de radarokat is elhelyezett ott. A Bojka-tornyok elfoglalása során az ukránok helikopterlőszereket és egy hajók mozgásának követésére alkalmas Neva radart is zsákmányoltak, és megrongáltak egy orosz Szu–30-as vadászgépet is.

Az akció keretében a Petro Godovalets és az Ukrajna fúróplatform, valamint az SPBU Tavrida és az SPBU Syvash visszakerült az ukrán irányítás alá. A platformok visszafoglalása stratégiai pozíciójuk miatt is fontos lehet.