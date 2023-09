Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója szerint nincs elkésve a főpolgármester-jelölt állításával a kormánypárt, mivel a mai technológiai lehetőségek mellett egy politikust akár három hónap alatt is fel lehet építeni.

Fotó: Micheller Szilvia / Nemzeti Sport

A Hír TV-nek nyilatkozó politikus a bolgár miniszterelnököt hozta fel példaként, ugyanakkor jelezte, hogy ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül meg kell várni a jelöltállítással az utolsó pillanatot.

A Ferencvárosi Torna Club elnökeként is tevékenykedő Kubatov elárulta azt is, hogy miért nem Máté Csaba a focicsapat vezetőedzője a továbbiakban. A klubelnök szerint azért, mert a Fradi mindig eggyel magasabb szintet szeretne elérni a jelenlegi teljesítményénél, és ezt a szintet már nem ütötte meg. Kubatov elmondta azt is, hogy a csapat vezetőjeként ő nem gondolkozhat szurkolói fejjel, ezért esett végül a döntés Dejan Sztankovicsra.

Kubatov arról is beszélt, hogy a Ferencváros célja a jövőben is a Bajnokok Ligája, még ha az idei szezonban be is kell érni a Konferncia Ligás szerepléssel, ahol a csapat szintén szeretne a tavaszi szakaszig továbbjutni.

"Azonban ez nem egyszerű, mert a Konferencia-liga csoportunkban csak a harmadik legnagyobb költségvetés a miénk, az olasz Fiorentináé az ötszöröse a miénknek. A Bajnokok Ligájához mindennek sikerülni kell, és szerencse is kell hozzá" – tette hozzá.