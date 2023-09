Lavrov: A Kék és a Török Áramlatot is fel akarják robbantani

Oroszország olyan információkkal rendelkezik, mely szerint a Fekete-tenger alatt futó Kék és Török Áramlat gázvezetékeket is fel akarják robbantani – mondta a Szovjet és Orosz Egyetemek Bangladesi Alumni csoportjával találkozva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken.

Fotó: Csiba Jaszujosi

Lavrov szerint az orosz flotta járőrökkel védi a vezetékeket, ám azt is elárulta, hogy a hajókat támadások is érték. A diplomata kifejtette, hogy a járőröket a hadihajók azután kezdték meg, hogy felmerült a Kék és a – Magyarországra érkező orosz gáz továbbítását biztosító – Török Áramlatot is fel akarják robbantani, mint az Északi Áramlatot – írja a Ria Novosztyi.

A fekete-tengeri gabonaszállítások kapcsán Lavrov jelezte, hogy Moszkva nem tiltja az exportot, ám nem engedi, hogy a gabonaszállító hajók használják a humanitárius folyosót, mivel onnan az ellenség felszíni és víz alatti támadásokat indított orosz hadi- és polgári hajók ellen.

Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnök is bejelentette, hogy megkísérelték a Török Áramlat elleni támadást. A Spiegel oknyomozó írása szerint is tervben volt a gázvezeték felrobbantása.