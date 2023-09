Lengyelországban is áll a bál az ukrán gabona körül

A lengyel elnöki hivatal külügyi irodáját vezető Marcin Przydacz államtitkár meghökkentőnek és igazságtalannak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az ENSZ 78. ülésszakán elhangzott, az ukrán gabonaexportra vonatkozó szavait. Az eset miatt a lengyel külügyminisztérium Ukrajna varsói nagykövetét is bekérette.

Przydacz a lengyel közszolgálati rádióban Zelenszkij azon kijelentésére reagált, mely szerint „egyes európai barátaink a politika színházában szolidaritást színlelnek, miközben egy gabona-thrillert valósítanak meg”. Az ukrán elnök szerint ez egy moszkvai színész számára készíti elő a színpadot.

Fotó: AFP

„Az ukrán kormányzat igazából eltaszítja az őt támogató kezeket” – közölte a lengyel politikus, és felidézte, hogy Lengyelország az utóbbi hónapokban kulcsszerepet játszott az Ukrajnát támogató politikában.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy noha Lengyelország szeptember 16-tól nemzeti hatáskörben valósítja meg az Európai Bizottság által feloldott, az ukrán búzát, kukoricát, repcét és napraforgómagot érintő behozatali tilalmat, a tranzitot továbbra is lehetővé teszi, és Kijevnek szem előtt kell tartania azt is, hogy az Ukrajna számára szükséges áruk többsége Lengyelországon át érkezik. Azonban Przydacz leszögezte, hogy Ukrajna támogatása gazdasági és biztonsági szempontból is fontos.

Minél messzebb van az orosz hadsereg a lengyel határtól, annál jobb

– mondta.

Az ukrán elnök szavait Piotr Müller lengyel kormányszóvivő is kommentálta, kifejtve reményét, hogy azok nem Lengyelországnak szóltak. Hozzátette, hogy mivel az ország neve nem hangzott el, nem szeretné azokat úgy értelmezni, továbbá higgadtságra szólított fel. „Az Oroszország által okozott konfliktusban mi kezdettől fogva úgy viselkedtünk, hogy megmentsük Európa, Ukrajna biztonságát, de Lengyelországét is” – mondta a kormányszóvivő.

Ugyancsak szerdán Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban arra reagált, hogy Kijev hétfőn panasszal fordult a genfi székhelyű Kereskedelmi Világszervezethez, amiért három európai uniós tagország – Magyarország, Lengyelország és Szlovákia – az Európai Bizottság múlt heti döntésének ellentmondva fenntartotta az ukrán gabona importjára vonatkozó tilalmát.

Kedden pedig a Rzeczpospolita lengyel napilapnak adott interjúban Tarasz Kacska ukrán gazdasági és kereskedelmi miniszterhelyettes jelezte, hogy Ukrajna a közeli napokban embargót vethet ki a lengyel hagymára, paradicsomra, káposztára és almára.

A lengyel kormányfő erről azt mondta, hogy Varsó elvárja, hogy Kijev megértse az ő érdekeit, hozzátéve, hogy ha Kijev a korlátozások mellett dönt, akkor Varsó is újabb ukrán termékek importját tilthatja meg.