Már két fronton sikerült áttörni az ukránoknak, lendületet vett azt ellentámadás

Az ukrán csapatoknak a robotinei siker után Bahmutnál is sikerült előrenyomulniuk, így már két ponton is halad az ellentámadás – erről az ukrán védelmi miniszter helyettese, Hanna Maliar beszélt.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Maliar elmondta, hogy csapataik, azt követően, hogy áttörték az orosz védelmet Robotine falu mellett, sikeresen benyomultak az orosz területre, és haladnak tovább Melitopol felé. Ez a város Ukrajna oroszok által elfoglalt déli részének a közigazgatási központja, egyben jelentős logisztikai állomás is, ahonnan Oroszország a szárazföldön keresztül képes eljutni a Krím félszigetre.

Maliar szerint az orosz védelem egyre nehezebben képes feltartóztatni az ukrán seregeket

– erről a The Kyiv Independent írt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök országa belföldi rakétagyártásáról beszélt. Az államfő kijelentette, hogy Ukrajna csapásmérő képességének javítása érdekében fel kell gyorsítaniuk a saját gyártású rakéták előállítását – erről a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) írt egy jelentésében.

Az ISW arról is írt, hogy az oroszok továbbra is deportálják az elfogott ukrán gyerekeket, akiket aztán oroszosítanak a saját területeiken. Azt is kiemelték, hogy