A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos telefonszámait másolva támadnak a kibercsalók – erről adott ki közleményt a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank nevében telefonálnak csalók, hogy pénzt szedjenek ki magánszemélyekből. Fotó: Shutterstock

Ebben azt írják, hogy az elkövetők az MNB

központi,

ügyfélszolgálati,

illetve az emlékpénzeket forgalmazó lakossági pénztári telefonszámainak

másolásával telefonálnak magánszemélyeknek. Így úgy tűnhet, mintha a hivatalos hívás az MNB-től érkezne.

Milyen ügyben telefonálnak a csalók a Magyar Nemzeti Bank telefonszámáról?

A csalók egy-egy bank állítólagos problémájára hivatkozva ígérnek jegybanki segítséget. A meséje szerint más csalók támadták meg az ügyfél valamelyik kereskedelmi banknál vezetett számláját és pénzeket utalnak el arról. Ezért sürgős segítséget, például azonnali másik bankszámlára való utalást, vagy vírusirtó program (valójában további adatok megszerzésére vagy a számítógép irányításának átvételére alkalmas kémprogram) telepítését ajánlják, mert állításuk szerint az MNB nevében „közreműködnek a banki utalásokban”. Ha a hívott fél nem adja meg az általuk kért bizalmas banki adatait, a csalók a bankszámla „befagyasztásával” fenyegetőzhetnek. Valójában azonban

a beszélgetés során az ügyfelek bizalmas banki adatait, pénzét akarják megszerezni.

Fontos tudni, hogy az MNB nem keres meg ügyfeleket ilyen ügyekben. Éppen ezért büntetőfeljelentést tesz. A megkárosított állampolgároknak azt javasolják, hogy szintén célszerű a rendőrséghez fordulniuk. Pláne, hogy csak az idén eddig összességében 61 esetben érkezett az ügyfelektől jelzés arról, hogy a jegybank nevével visszaélve akarták őket megtéveszteni.

Mi a valóság azzal szemben, amit a csalók állítanak?

Az MNB nem végez közvetlenül lakossági vagy vállalati ügyfelek számára kereskedelmi banki elszámolási, vagy ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységet. Így nem kezdeményez kereskedelmi banki átutalással kapcsolatos telefonhívásokat sem. Sem az MNB, sem a kereskedelmi bankok nem kérik el soha az ügyfelektől telefonon vagy elektronikus úton azok bizalmas, valamely kereskedelmi banki rendszerbe történő belépésre szolgáló azonosítóit (internet- vagy mobilbanki jelszót, sms-ben kapott megerősítő kódot).

Hogyan lehet leleplezni a telefonos csalókat?

Ilyen telefonhívásnál érdemes pontosító kérdéseket feltenni és a legkisebb gyanú esetén is megszakítani a kapcsolatot, valamint a jól ismert, az adott bank honlapján is feltüntetett banki ügyfélszolgálati telefonszámon érdeklődni. Jó megoldás, ha ezeket a telefonhívásokat az MNB ügyfélszolgálatának és a rendőrségnek is jelzik az érintettek, akár magánszemélyek, akár gazdasági társaságok. Ha egy ügyfél esetleg mégis küldött pénzt a csalóknak, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának (az összeg esetleges visszaszerzése érdekében) és a rendőrségnek. Ha az MNB károsultakról szerez tudomást, minden esetben maga is büntetőfeljelentést tesz a nyomozó hatóságnál.

A kibercsalások során telefonon, sms-ben vagy e-mailen, megtévesztéssel, érzelmi manipulálással próbálják rávenni az ügyfeleket, hogy adják ki bizalmas, titkos banki azonosító adataikat. Előfordulhat, hogy a csalók e-mailben vagy akár egy népszerű csevegőprogramon keresztül hamis banki honlapra invitálnak vagy egy vírusirtó (valójában kémprogram) letöltését kérik.

A letöltéssel vagy a linkre kattintva az ügyfelek maguk szolgáltatják ki a csalóknak banki adataikat

a hamis banki honlapon, illetve ártó szándékú vírust (trójai programot) helyeznek el számítógépükön. Utóbbival ugyanis távoli hozzáférést tesznek lehetővé banki eszközeikhez a csalóknak. A kiberbiztonsági kockázatok megelőzésére, csökkentésére az MNB több egyéb hatóság és a pénzpiac szereplői KiberPajzs néven közös oktatási kampányt folytatnak az elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek támogatására. Ennek kapcsán megújult az MNB Pénzügyi Navigátor weboldalának digitális biztonsággal kapcsolatos fejezete is, amelyen hasznos információkat találhatók a témában.