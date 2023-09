Mianmar megkapta az orosz vadászrepülőgépek első szállítmányát, két orosz Szu-30-as érkezett – mondta Charlie Than mianmari kereskedelmi miniszter a Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórumon az orosz RIA állami hírügynökségnek. A rendezvényen a térség gazdasági együttműködéséról és a külföldi befektetések ösztönzéséről egyeztetnek országok.

Légi felderítésre, harci alkalmazásra és pilótakiképzésre tervezték.

Fotó: AFP

Moszkva és Nepjida 2022 szeptemberében írt alá szerződést hat Szuhoj-30SME vadászrepülő leszállításáról. A Szu-30-as többfeladatú vadászrepülőgépet ellenséges légi célok leküzdésére, légi felderítésre, harci alkalmazásra és pilótakiképzésre tervezték a Roszoboronexport, az orosz állami irányítású fegyverexportőr szerint.

Than az orosz TASZSZ állami hírügynökségnek azt is elárulta, hogy a Keleti Gazdasági Fórumon számos kétoldalú megállapodást fognak aláírni, többek között a két ország közötti turizmus fejlesztéséről. Az orosz védelmi védelmi miniszter és diplomaták már többször jártak az egykor Burmának hívott, délkelet-ázsiai országban, valamint Min Aung Hlaing, a junta vezetője is többször látogatott Moszkvába, ahol tiszteletbeli doktori címet is kapott.

Mianmar azt is fontolgatja, hogy Oroszországból importálna dízel- és fűtőolajat a jövőben. Az orosz védelmi minisztérium nem reagált a hírügynökség megkeresésére, míg Washington közölte: elfogadhatatlan, hogy Oroszország támogatja és fegyverekkel segíti a mianmari katonai vezetőket, ami hozzájárulhat az országon belüli konfliktus kiéleződéséhez.