Megkaphatja a rég vágyott amerikai rakétát Kijev

Egyre közelebb kerül az Egyesült Államok ahhoz, hogy átadja Ukrajnának a régóta vágyott ATACMS rakétákat, ám Joe Biden amerikai elnök még nem bólintott rá a döntésre. Ugyanakkor kormányzati tisztségviselők szerint ismét előkerülhet a földről indítható rakéták kérdése az ősszel.

Az akár 300 kilométeres hatótávolságban lévő célpont eltalálására is képes rakéta régóta előkelő helyet foglal el Kijev kívánságlistáján, és a jövő héten várhatóan Washingtonba utazik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy az amerikai törvényhozásban mondjon beszédet és találkozzon Bidennel, miután az ENSZ közgyűlésén felszólalt – tudta meg a The Wall Street Journal.

Fotó: AFP

Zelenszkij egy vasárnapi, a CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy igyekszik rávenni Bident a fegyver átadására. Ugyanakkor a Pentagon régóta ódzkodik a HIMARS segítségével is indítható rakéta átadásától, és Mark Milley vezérkari főnök márciusban arról is beszélt, hogy az amerikaiaknak sincs túl sok a rakétából.

A tábornok mindemellett a fegyverrel kapcsolatos várakozásokat is igyekezett lehűteni, mondván, sokan hajlamosak túlbecsülni a képességeit.

Mint mondta, azzal egy lövést lehet leadni, nem sorozatos lövésekre van tervezve.

A nagy hatótávolságú fegyverek átadását ráadásul Oroszország is a vörös vonal átlépésének nevezte, amely tovább eszkalálná a feszültséget Moszkva és Washington között. Ám azóta Ukrajna már brit és francia forrásból is jutott hasonló fegyverekhez, igaz, a brit Storm Shadow és a francia Scalp szemben az ATACMS-szal csak levegőből indítható. Az mindenesetre valószínűnek tűnik, hogy a fegyvert csak akkor kaphatja meg Ukrajna, ha nem használja Oroszország területe ellen. Kijev ugyanakkor a brit Strom Shadow cirkálórakétával már bebizonyította, hogy képes az önmérsékletre, és az orosz területek ellen inkább saját fejlesztésű eszközeit használja.

Bár az ATACMS – amelyből az ukránok csak limitált mennyiségre számíthatnak – aligha segít az orosz aknamezők és erődített védelmi vonalak leküzdésében, Kijev úgy véli, hogy a területei megszállásához szükséges logisztikai és parancsnoki központok elleni támadásokkal a fegyver segíthet kiűzni az orosz csapatokat.

A héten Ukrajna előbb a szevasztopoli szárazdokk elleni támadással, majd az egyik legfejlettebb orosz légvédelmi rendszer elleni csapással bizonyította, hogy már most is képes mélységi támadásokra Krímben. Biden májusban utalt arra, hogy lehet szó az ATACMS rendszerek átadásáról, és júniusban más tisztségviselők is hasonló jelzéseket adtak.