Még a turisták is sorban állnak Marokkóban, hogy vért adhassanak – írja helyszíni beszámolókra hivatkozva a Sky News. Az országban súlyos földrengés történt péntek éjjel, az áldozatok száma meghaladta a 800-at, és a szakértők szerint még jelentősen nőni fog, mert számos nehezen megközelíthető települést még nem is tudtak elérni a hatóságok.

Fotó: AFP

Az egyik marrákesi véradó központ vezetője megköszönte a külföldieknek, akik segíteni akarnak.

Minden csepp vérre szükségünk van

– mondta. A nyilatkozata idején 200 súlyos sérültet tartottak nyilván, ám értelemszerűen az ő számuk is folyamatosan nő.

A rabati székhelyű geológiai központ arról számolt be, hogy a rengés a Richter-skála szerinti 7-es erősségű volt, epicentruma az ország középső részén fekvő Al-Hauz tartományban volt, a turistaváros Marrákestől délnyugatra. Később a sajtóhírek már 6,8-as erősségről számoltak be, ami szintén jelentős, pláne, hogy a térségben nagyon sok a vályogház, ami ilyen esetben nem biztonságos – az emberek nem is mernek visszamenni otthonaikba.

A tragédia után sorban érkeznek az együttérző üzenetek a világ minden tájáról, Novák Katalin köztársasági elnök többek között azt írta, imádkozik az áldozatok családjaiért ezekben a tragikus pillanatokban.