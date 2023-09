Nagyszabású pályaválasztási kiállítással várják a diákokat Debrecenben

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartják Debrecenben a város pályaorientációs nagyrendezvényét, a Hello Szakma! – Út a jövőbe elnevezésű pályaválasztási kiállítást. A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) pályaválasztási eseménye harmadik alkalommal tér vissza a Nagyerdei Stadionba október 5–6-án – számolt be róla a Haon.

Fotó: Kiss Annamarie

A legfontosabb célkitűzés a pályaorientáció a régió általános iskolásainak, valamint karriertámogatás a középiskolás diákoknak, illetve a tanulni vágyó felnőtteknek.

A rendezvény üzenete, hogy mindannyian együtt dolgozunk Debrecen munkaerő-ellátásának kinevelésében

– emelte ki az eseménnyel kapcsolatban Papp László polgármester. Elmondta azt is, hogy idén mintegy nyolcvan kiállító várja az általános és középiskolás diákokat, szüleiket és tanáraikat. A DSZC tizenegy intézménye és számos vállalati partnere mellett idén a város egyházi és tankerületi fenntartású intézményei is kiállítóként lesznek jelen, valamint a Debreceni Egyetem is több karral képviselteti magát.

Fotó: Kiss Annamarie

A kiállításon a termelővállalatok megismertetése mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy bemutassák a szolgáltató szektort, amely egyre nagyobb teret nyer Debrecenben

– nyilatkozta a városvezető, aki hozzátette, hogy a munkahelyteremtés és a gazdaságfejlesztés évek óta a fókuszban van.