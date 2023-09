Miao Jian-min elnök úrral arról egyeztettünk, milyen lehetőségek vannak a CMG és magyar partnerei számára a hazai gazdaság fejlesztésében

– írta Facebook-oldalára Varga Mihály.

A magyar–kínai kereskedelmi kapcsolatok még soha nem voltak olyan erősek és hatékonyak, mint most – mondta a pénzügyminiszter. Hozzátette,

tavaly Kína volt a legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnerünk, a kétoldalú kereskedelem teljes volumene 6 százalékkal nőtt, és meghaladta a rekordot jelentő 13 milliárd dollárt.

A politikus szerint a keleti nyitás politikájának, az alacsony adóknak, a képzett magyar munkaerőnek, a fejlődő infrastruktúrának és hazánk elhelyezkedésének köszönhetően Magyarország továbbra is vonzó befektetési célpont a kínai vállalatok számára.

Azt is mondta, hogy a kínai vállalatok beruházásai világszínvonalú technológiát, intelligens logisztikai és szállítmányozási megoldásokat hoznak Magyarországra. Ennek egyik példája a CECZ csoport váci okosraktárbázisának építése, amely 700 robottal és 150 méternyi szállítószalaggal üzemel majd, és 210 új munkahelyet hoz létre. A két ország kapcsolatai a pénzügyi együttműködés területén is folyamatosan erősödnek, a Bank of China mellett a China Construction Bank és a Kínai Fejlesztési Bank is a magyarországi működés mellett döntött.

A China Merchants Group (CMG) kiemelkedő szerepet játszott Kína modern gazdasági és társadalmi fejlődésében, többek között Kína első nemzetközi ipari parkjának létrehozója. A Sinotrans a világ egyik legnagyobb szereplője a globális árufuvarozásban, a globális logisztikai szolgáltató üzletágban, és a világ élvonalában van a légi szállítmányozásban is. A CECZ csoport kiemelt gazdaságihíd-szerepet tölthet be Kína és Magyarország között a két ország kereskedelmi és logisztikai tevékenységének összehangolásában.

A CMG mérlegfőösszege 1800 milliárd dollár, tevékenységi köre főként a szállítmányozás, logisztika, városok és ipari parkok fejlesztése, de ez a csoport rendelkezik a világ 11. legnagyobb bankjával is.