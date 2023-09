Orosz kémeket fogtak az angolok

Öt ember ellen emelhetnek vádat Nagy-Britanniában, akik az oroszoknak kémkedtek a hatóságok szerint. Orlin Russzev, Bizer Dzambazov, Katrin Ivanova, Ivan Sztojanov és Vanya Gaberova kedden jelenik majd meg a bíróságon.

A vádak szerint az öt bolgár állampolgár 2020 augusztusa és idén február között gyűjtött információkat, az orosz hírszerzési szolgálatok egyik sejtjét képezték, és munkájuk része volt többek között különféle célpontok megfigyelése is.

Fotó: Shutterstock

Műveleteiket Nagy-Britanniában és Európában végezték, és a 45 éves Russzev gyűjtötte és továbbította az általuk felhajtott adatokat az oroszoknak.

Három gyanúsítottnál – Russzevnél, Dzambazovnál és Ivanovánál – a házkutatáson brit, bolgár, francia, olasz, spanyol, horvát, szlovén, görög és cseh hamis útleveleket és hivatalos iratokat is találtak. A csoport Montenegróban is megfigyelési műveletre készült, amelyhez többek között Ivanova fotójával ellátott újságíró-igazolvány is készült.

Mind a hárman évek óta az Egyesült királyságban éltek. Russzev régóta üzletelt oroszokkal, 2009-ben költözött Nagy-Britanniába, akkor egy pénzügyi szolgáltatónál dolgozott technikai pozícióban – írja a BBC, hozzátéve, hogy a férfi egy időben a bolgár energiaügyi minisztérium tanácsadója is volt.

Dzambazov és Ivanova a szomszédaik szerint egy párt alkottak, és a szigetországban bolgároknak segítettek beilleszkedni a brit társadalomba. Gaberova pedig díjnyertes kozmetikusként dolgozott.