Orosz–ukrán háború 559. nap – friss hírek

Kijev nem csak fenyegetőzött, tényleg folytatódnak a támadások az orosz főváros, illetve régiója ellen: kedden hajnalban a védelmi minisztérium jelentése szerint legalább három drónt lőttek le a környéken.

Fotó: IGNACIO MARIN / AFP

Két drónt a szomszédos kalugai és tveri területen pusztítottak el, egyet magában Moszkva régióban, a Kremltől 65 kilométerre északnyugatra fekvő Isztra kerületben. Itt Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint egy "fogyasztói szolgálatási létesítmény" károkat is szenvedett a támadás következtében.

Máshonnan nem érkezett jelentés károkról, vagy áldozatokról, a polgármester ugyanakkor azt is közölte, tveri drón Zavidovo falura zuhant, ahol a Ria hírügynökség szerint az orosz elnök Rusz nevű hivatalos rezidenciája található. (Nem ez a fő rezidencia, hanem a kremli, illetve a novo-ogarjovói.) Hírügynökségi jelentések szerint legalább 50 járat indulását törölték, vagy elhalasztották kedden reggel a főváros körüli négy fő repülőtéren,

de helyi idő szerint fél 8-ra helyreállt a normális légiközlekedés.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető jelentések szerint nem tart eléggé az oroszok elleni támadásoktól ahhoz, hogy ne utazzon Oroszországba, ahol arról tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy fegyvereket szállítsanak a háborúban álló szomszédnak.

A valószínű helyszín azonban egy név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint nem Moszkva, hanem a Koreához közelebb fekvő keleti orosz kikötőváros, Vlagyivosztok - írta a brit The Guardian. Kim még az észak-koreai fővárost is alig hagyja el, és a New York Times katonai hírszerzési forrásból származó információi szerint páncélvonaton érkezhet a Csendes-óceán partján fekvő orosz régióba.

Vlagyivosztokban szeptember 10-e és 13-a között zajlik a Távol-Keleti Szövetségi Egyetemen a Keleti Gazdasági Fórum, amelyen mindkét vezető részt vesz, és a hírek szerint Kim szeretné meglátogatni az orosz csendes-óceáni flotta helyi bázisát is.