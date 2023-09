Orosz–ukrán háború 566. nap – Friss hírek

A megfelelő felszerelés hiányára panaszkodnak az orosz határőrök. Attól tartanak, hogy a védelmi képességeik így nem megfelelőek az esetleges ukrán betörések ellen – erről az Institute for the Study of War (ISW) írt a friss jelentésében.

Az ISW szerint egy orosz háborús kommentátor és a Kreml emberi jogi tanácsának tagja osztotta meg a határőrök panaszait. Állítólag a határőrök nem kapnak elég felszerelést az államtól és a rendőrségtől ahhoz, hogy egy nagyobb támadásnak útját állhassák.

A jelentés szerint a panaszok szinte minden határszakasz érintenek.

A legnagyobb hiány állítólag a digitális kommunikációs eszközökből, a felderítő és csapásmérő drónokból, valamint a közlekedési és egészségügyi felszerelésből áll fenn.