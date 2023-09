Az Egyesült Államok már csaknem 111 milliárd dollárt költött az ukrán konfliktusra – jelentette a Fox News szeptember 12-én. Legutóbb szeptember hatodikán közölte a Pentagon, hogy 175 millió dolláros fegyverszállítmányt adnak át Ukrajnának. Ebben a csomagban először helyet kaptak az Abrams tankok által használt, vitatott, szegényített uránt tartalmazó lőszerek is.

Fotó: AFP

A háború kezdete óta adott teljes támogatás összege úgy derült ki, hogy egy republikánus képviselő már január óta várja a Fehér Ház költségvetési irodájának válaszát a kérdésre. A képviselőnek elkészített jelentés pedig kikerült az médiába is.

Ebből derült ki, hogy az Egyesült Államok 110,97 milliárd dollárt szavazott meg Kijevnek katonai, gazdasági és humanitárius segítségnyújtás címen, amelyből 101,2 milliárd dollárt már elköltöttek. A múlt hónapban a Fehér Ház további 24 milliárd dollárt kért a Kongresszustól Ukrajnának, ebből 13 milliárd dollárt katonai szükségletekre.

Külön utakon is érkezhet amerikai milliárodosoktól támogatás Ukrajnának. Szeptember 9-én a The New York Times arról számolt be, hogy Mark Morales amerikai fegyverbáró több mint 200 millió dollár értékben szállított fegyvereket Ukrajnának. Morales cége, a Global Ordnance pedig szerződést írt alá a Pentagonnal több mint egymilliárd dollár értékű lőszer gyártására. Ezenkívül a miliárdos üzletember közvetlenül az ukrán féllel is kötött szerződést Kijevvel különböző fegyverek szállításáról.