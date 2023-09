Oroszország átcsoportosíthatta csapatait Harkivtól, hogy útját állja az ukrán ellentámadásnak

Az orosz csapatok csökkentették az offenzív műveleteiket a Kupjanszk–Szvatove–Kremina vonalon – írta legfrissebb jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Fotó: AFP

Az ISW szerint az orosz és az ukrán tisztviselők is egyre kevesebb orosz szárazföldi hadműveletről számolnak be Kupjanszk és Liman irányában, ami azt jelentheti, hogy az ukrán ellentámadás Bahmut környékén, valamint Melitopol felé elvonhatta az oroszok haderejét Kelet-Ukrajna északi részéről. A jelek szerint az Ukrajnában harcoló orosz haderő támadóereje kezd gyengülni, amit az is bizonyíthat, hogy Oroszország leginkább rakéta- és dróncsapásokkal támadja az ukrán városokat – írta meg a The Kyiv Independent.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara szeptember 29-én azt közölte, hogy

Oroszország szeptember 28-án egyetlen támadó műveletet sem hajtott végre Kupjanszk és Harkiv környékén.

Emellett az ukrán hadsereg cáfolta azokat a tegnapi híreket, miszerint Oroszországnak sikerült benyomulnia az ukrán területekre Avdijivka, Marinka, Urozsajne és Nevelszke környékén, valamint Zaporizzsja megyében.

Október elsején kezdődik az őszi behívás az orosz hadseregbe Az orosz Honvédelmi Minisztérium bejelentette, hogy október 1-jétől elkezdődik az őszi honvédségi sorozás.

Az ukrán offenzíváról annyit mondtak, hogy a csapataik továbbra is harcolnak Zaporizzsja déli részén, hogy elérhessék az orosz déli haderő központját, Melitopolt.