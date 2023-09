Oroszország eszkalációnak tekinti, ha az USA nukleáris fegyvert küld az Egyesült Királyságba

Az orosz külügyminisztérium kijelentette, hogy Moszkva az ukrajnai háború eszkalációjának tekinti, ha az Egyesült Államok ismét nukleáris fegyvereket küld Nagy-Britanniába. A külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy minden ilyen lépésre ellenintézkedésekkel fognak válaszolni.

Fotó: AFP

Maria Zakharova az Egyesült Államok légierejének 2024-es költségvetési jelentésében szereplő tételre reagált, ami szerint az USA egy létesítmény építését tervezi az a brit légierő suffolki bázisán. A oroszok szerint ez azt jelneti, hogy az USA 15 év után ismét nukleáris fegyvereket szállítana a britekhez – írta meg a Guardian.

Ha ez a lépés valaha is megtörténik, azt eszkalációnak fogjuk tekinteni. A cél az, hogy az európai országokból az összes nukleáris fegyver eltűnjön és nem az, hogy Washington még többet szállítson

– mondta Maria Zakharova.

Hozzátette, hogy ez a nyíltan konfrontatív lépés azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok és a NATO stratégiai vereséget szenvedett el Oroszországgal szemben. Kiemelte, hogy országuk biztonságát minden áron megvédik, így minden fenyegetésre ellenintézkedésekkel reagálnak.

Az Amerikai Tudósok Szövetsége (FAS) szerint az USA 100 B61-es gravitációs bombát telepített Európába és még további 100 ugyan ilyen eszköz van a saját területén. A FAS szerint, ha a Fehér Ház újabb atombombát küldene Európába az biztosan B61-es lenne.

A FAS arról is jelentést tett közzé, hogy Oroszországnak nagyjából 1800 taktikai atomfegyvere lehet. Ezek tehetik ki a nukleáris arzenáljának nagy részét. A taktikai fegyverek rövidebb hatótávúak, jellemzően ütközetekben használatosak és nem városok elpusztítására. Az orosz nukleáris fegyvereket korábban raktárakban tartották, de Vlagyimir Putyin júniusban elrendelte, hogy több fegyvert is Fehéroroszországba telepítenek. Arról egyelőre nincs információ, hogy ez meg is történt-e. Amennyiben Moszkva mégis rászánja magát, akkor a Szovjetunió összeomlása óta ez lenne az első eset, hogy Moszkva nukleáris fegyvert ad egy szövetségesének.

Bár fontos megvizsgálni, hogy az USA kormánya valóban atomfegyvereket osztogat-e a világban, az orosz fenyegetés kissé túlzónak tűnik egy olyan ország részéről, aki nemrég ugyan ezt tette Fehéroroszországgal

– erről a FAS nukleáris információs projektjének tudományos főmunkatársa, Matt Korda beszélt. Ő volt az, akinek először feltűnt a brit létesítmény terve a költségvetésben. Hozzátette, hogy valószínűtlennek tartja, hogy az orosz kormány valóban eszkalálná a konfliktust.