Panaszkodnak az orosz határőrök: nincs elég felszerelésük megállítani egy nagyobb ukrán támadást

Az oroszországi határőrök felszereléshiányra panaszkodnak az ukrajnai határszakasz szinte minden pontján – erről a Kreml emberi jogi tanácsának egyik tagja tett jelentést. A dokumentumról az Institute for the Study of War azt állítja, hogy a panaszok egybecsengenek az Ukrajnában harcoló orosz egységek hiányosságaival.

1 órája | Szerző: P. A. R.

1 órája | Szerző: P. A. R.