Az óriáspandák a washingtoni állatkert egyik legfontosabb látnivalóját jelentik, sőt hármuk életét még napi 24 órában élőben közvetítik is, de az állatkert ajándéktárgyai között is előkelő helyet foglalnak el a pandás termékek. Azonban több mint ötven év után pandák nélkül maradhat az amerikai főváros állatkertje, miután a pandatrió decemberben hazatér Kínába, mivel lejárt a hároméves szerződés az állatkert és a kínai hatóságok között.

Az Egyesült Államokban ugyan még három állatkertben is láthatók kínai pandák, ám a jövő év végéig azoknak is vissza kell térniük hazájukba. Noha mind a két fél tagadja, hogy politikai okok állnak a háttérben,

Kína régóta él a pandadiplomácia eszközével barátai megjutalmazása és ellenfelei büntetése céljából,

és a két szuperhatalom közötti viszony meglehetősen fagyossá vált az elmúlt években.

Fotó: Shutterstock

Az ikonikus állatokat Kína világszerte csak bérbe adja oda az állatkerteknek, évi több százezer dollárért. Noha a washingtoni állatkertet felügyelő Smithsonian Institute mindeddig képes volt a szerződések megújítására, most erre nem nyílt lehetőség. Idén ráadásul a memphisi állatkert Ja Ja nevű pandája is vihart kavart, miután fotókon soványnak és koszosnak tűnt és áprilisban vissza is tért Kínába. Az állat ugyanakkor mind a kínaiak, mind az amerikaiak szerint egészséges.

A pandák jelentőségét jelzi, hogy azok csak azután jelentek meg az amerikai állatkertekben, hogy az Egyesült Államok 1972-ben, Richard Nixon elnöksége idején normalizálta kapcsolatait Kínával.

Egy 2013-as tanulmány pedig összefüggést tárt fel az urániumüzletek és a Franciaországnak és Kanadának kölcsönadott pandák megjelenése között.

Azonban számos, politikától független ok is állhat az pandák hazatérése mögött, például azok életkora is. Több panda hazatérését is elhalasztották ugyanis a koronavírus-járvány miatt, mely a kínai pandakölcsönrendszert is lelassította. Az állatok veszélyeztetett státuszának megszűnése után Kína nemzeti parkok hálózatát építi ki a fekete-fehér medvék számára, és lehetséges, hogy már kevésbé igényli külföldi országok segítségét azok megőrzésére és szaporítására.

A Bloomberg írása szerint ráadásul mind Washington, mind Peking nyitva hagyná a pandák visszatérésének lehetőségét. Joe Biden amerikai elnök reméli, hogy a novemberi, San Franciscóban tartandó Ázsiai, Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórumán személyesen is találkozhat kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, akivel utoljára közel egy éve tudott személyesen is beszélni.

Amerikai kormányzati források szerint a pandák kérdését Washington azok decemberi hazatérte előtt szeretné megvitatni. A washingtoni kínai nagykövetség szintén nyitva hagyta a pandák visszatértének lehetőségét.