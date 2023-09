A sorkatonaság felfüggesztése óta nem látott számú, 506 újonc kezdte meg katonai szolgálatát szeptemberben – derül ki az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága által pénteken közzétett Facebook-bejegyzésből.

Mint írták, a legtöbben a hódmezővásárhelyi Lynx (Hiúz)-zászóaljba jelentkeztek, hiszen már az augusztus 11-i bejelentést követő napokban megnőtt mind az iranyasereg.hu-n keresztül regisztráló, mind a toborzóirodákban megforduló érdeklődők száma. Ráadásként országszerte rendezvények során népszerűsítették a Lynx-zászlóaljat és valamennyi katonai képzési és szolgálatvállalási lehetőséget a toborzók.

Fotó: MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság / Facebook

Bíztak ugyanis abban, hogy a világ egyik legmodernebb harcjárművének számító Hiúz és a havi bruttó 737 ezer forintos illetmény felkelti a polgári lakosság érdeklődését, ám a végeredmény még a várakozásokat is felülmúlta.

Az „Embert a vasra” kampányra többszörös volt a túljelentkezés, ezért a bevonulást is kétnaposra kellett szervezni. A tájékoztatás szerint a többség az alkalmassági vizsgálaton is megfelelt, de olyanok is voltak mind a két napon, akik ugyan a Lynx-zászlóaljba nem kerültek e, de elhivatottságukat bizonyítandó a Magyar Honvédség tartalékos állományába kérték magukat.

Ugyancsak szeptember 11-én csaknem százan vonultak be két helyszínen az egyébként minden hónapban induló egységes alapkiképzésre. Voltak, akik tartalékos, mások szerződéses szolgálatra jelentkeztek. Megkezdték továbbá kiképzésüket a most felálló tatai Klapka György Páncélosdandár Kaposvárra települő lövészzászlóaljába jelentkezők is, ami azért is fontos, mert a Dél-Dunántúlon régóta nincs harcoló alakulat.

A jövőben azonban ebben a térségben is gyakrabban találkozhatnak az emberek katonákkal, javítva a Magyar Honvédség és a lakosság közötti kapcsolatot és a térség védelmét.

Az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) kiképzésére javarészt fiatalokból vonult be több mint százötven. A programot elsősorban a továbbtanulásban gondolkodók számára hozta létre a Magyar Honvédség, akik valamely okból halasztani voltak kénytelenek a tanulmányaikat. Az ÖKSZ-program teljesítésével 16, 32 vagy akár 64 pluszpontot lehet szerezni a felvételihez.