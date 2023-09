Megmondom őszintén, elég váratlanul ért, és elég tanácstalan vagyok, mert nem igazán értem, hogy mi ennek a valódi oka.

– nyilatkozta Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője az RTL-nek azzal kapcsoltban, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége elutasította a vízumkérelmét. A főszerkesztő 2017 óta a magyar futball utazó nagykövete is, Áder János nevezte ki Szijjártó Péter miniszter előterjesztésére. Diplomata-útlevelet is kapott, most is azzal akart utazni.

Fotó: PETER CSEH / Facebook

Éppenséggel a külügyminisztérium kérelmezte számomra a diplomatavízumot. Tehát teljesen egyértelmű kellett legyen, hogy a kormány képviseletében, kormánytisztviselőként próbálok utazni

– mondta a híradónak Szöllősi. Azt is nyilatkozta, miután már hallani lehetett, hogy szigorúan bírálják el a vízumkérelmeket,

a hozzáértők javasolták neki, hogy diplomatavízumot kérjenek, mert „az a biztos, vagy az tűnt biztosabbnak.”

A főszerkesztő a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérésére utazott volna az Egyesült Államokba. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón úgy fogalmazott: „Ez egy nagyon barátságtalan gesztus.” A budapesti amerikai nagykövetségnél az esetet többek között a 444-nek is úgy kommentálták, hogy csak kormányhivatalnokoknak adnak ki diplomatavízumot, magánszemélyeknek nem. Noha a konkrét ügyről nem nyújtott bővebb tájékoztatást a konzulátus, azt azonban leszögezték, hogy

az Egyesült Államok törvényei értelmében diplomáciai vízumot csak külföldi kormányzati tisztviselőknek lehet kiadni, olyan magánszemélyeknek nem.