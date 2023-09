Ma 16 óra 30 perckor újra kinyitja kapuit a Puskás Aréna Szoborparkja, ahol az ingyenes Szuperkoncerten az idén is a hazai zenei élet legfelkapottabb előadói lépnek színpadra. Az esemény miatt forgalmi változások várhatók szombat délután: sűrűbben jár az 1-es villamos és a 2-es metró, és néhány trolibusz útvonala megváltozik.

Világszínvonalú színpadtechnikát ígér a szervező

Fotó: SZRT

Az időjárás alakulását a szervezők folyamatosan vizsgálják, az eseménnyel kapcsolatban a szuperkoncert és a Szerencsejáték Zrt. közösségi média felületein egész napos tájékoztatást biztosítanak.

A visszaszámlálás elkezdődött, néhány órán belül megtelik a Szoborpark, ahol 17:30-kor DR BRS és vendégei nyitják a koncertek sorát, majd 18:30-tól a ByeAlex és a Slepp lép színpadra, 20:00-tól pedig a Halott Pénz másfél órás show-ja veszi kezdetét.

Az esemény miatt forgalmi változásokra kell számítani: 16:00-23:00 között lezárják az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, módosult útvonalon közlekedik a 75-ös és 77-es trolibusz, azonban a módosítás miatt megállóhely nem marad ki. Az esemény végén az 1-es villamos és az M2-es metró sűrűbben közlekedik.

Az Eurojackpot Szuperkoncerten 130 hangszóró, együtt több mint százezer wattnyi hangtechnika, mintegy 300 négyzetméternyi színpad, valamint közel ugyanennyi ledfal és kivetítő gondoskodik arról, hogy a Puskás Aréna Szoborparkban még az utolsó sorban állók is a legjobb koncertélményt élhessék át. A szervezők a hazai zenei szcéna legfelkapottabb fellépői mellett világszínvonalú színpadtechnikával is készülnek, így nem lesz hiány különböző pirotechnikai showelemekből, lángból, szikrából és füstből, továbbá lebomló konfetti és 280 tűzijáték is gondoskodik a látványról.

A koncerten a színpad közvetlen közelében elhelyezett akadálymentes lelátó várja a fogyatékossággal élőket, ezen túlmenően a siketeket és nagyothallókat pedig jelnyelvi tolmács is segíti.

Ahogy a közönség megszokhatta már, a szórakozás mellett az eseményre kilátogatók idén is egy jó ügyet támogathatnak.

A nemzeti lottótársaság a helyszínen értékesített termékek után befolyt összeget idén is 100 százalékban az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel. Az Eurojackpot Szuperkoncert karitatív partnere fennállásának több mint három évtizede alatt célul tűzte ki, hogy az éhezőknek ételt, az otthontalanoknak otthont az esélyteleneknek pedig esélyt biztosít. Az idén a szuperkoncertezők ehhez úgy járulhatnak hozzá, hogy próbára teszik szerencséjüket.