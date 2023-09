Többek között a vállalkozói létről, a Cápák közöttben betöltött szerepéről, onnan való távozásáról és persze Novák Katalin köztársasági elnök tanácsdójaként végzett munkájáról is beszélt a Mandiner podcastjában Tomán Szabina.

Az üzletasszony szavaiból kiderül, hogy nem feltétlenül végleges a távozása a műsorból, ám az orosz-ukrán háború, illetve a gazdasági nehézségek miatt inkább a saját cégeire összpontosított. A koronavírus-járvány és a háború okozta nehézségekkel való szembenézéshez ugyanis nem volt meg a tapasztalata, mert 2008-ban még nem volt vállalkozó. A két válság közül gazdaságilag egyébként inkább a háború okozott nagyobb gondokat, mivel európai beszállítókkal dolgozik és nagyon felmentek az árak. Ám mivel a cég fel volt készülve nem kellett üzleteket bezárnia és embereket elbocsátania sem.

Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

A vállalkozói lét és a Cápák között kapcsán jelezte, hogy később akár vissza is térhet a műsorhoz, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a műsor nemcsak szórakoztatás, hanem egyfajta edukáció is, ennek megfelelően nem is feltétlenül a pénz a legfontosabb abból, amit a műsorbéli cápák nyújtanak és nem is biztos, hogy mindig a pénz vagy a nyereség a legfontosabb.

Utóbbi már csak azért sem, mert könnyen lehet, hogy a növekedés érdekében egy-két évnyi veszteség belefér, ugyanakkor azt is mondta, hogy mint mentor az ő hibája is, ha nem sikerül a céget nyereségessé tenni.

Novák Katalin köztársasági elnöknek végzett munkájáról pedig azt mondta, hogy nem ismerte az államfőt a megbízás előtt és nagyon izgult is az első találkozás előtt. Arra a kérdésre,

hogy miért is rá eshetett Novák választása szintén a Cápák között műsort hozta fel, mondván az ismertség, és az, hogy belelátnak az életébe és vállalkozásaiba biztosan segített.

Elmondta azt is, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja a felkérést, és nem is gondolkodott azon, hogy elfogadja-e, hiszen az első női köztársasági elnökről van szó Magyarországon.

Ugyanakkor az meglepte, hogy milyen sok gyűlölködő kommentet és negatív véleményt fogalmaztak meg új pozíciójával kapcsolatban, noha magát ő továbbra is önállónak és függetlennek tartja.