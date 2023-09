Az aszpartám lehetséges veszélyeire az elmúlt hónapokban már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felhívta a figyelmet, a Florida Állami Egyetem (FSU) kutatói pedig most újabb kockázatokat tártak fel, memóriazavarral és tanulási nehézségekkel kötve össze az édesítőszer használatát, ezek ráadásul akár öröklődhetnek is.

Az FSU Orvostudományi karán készült legújabb tanulmány hím egereken végzett kísérleteket. A Scientific Reports nevű folyóiratban publikált kutatás ismerteti, hogy az egereket három csoportra osztották, melyekből az első az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által ajánlott napi maximum aszpartámbevitel 15 százalékát, a második a limit 7 százalékát kapta, míg a harmadik kontrollcsoportként szolgált, és egyáltalán nem kapott az édesítőszerből.

Fotó: AFP

A kísérleti állatokat ezután a negyedik, nyolcadik és tizenkettedik héten labirintusba tették, hogy megvizsgálják tanulási képességeiket. Az eredmények szerint a leggyorsabban azok az egerek találtak ki az útvesztőből, amelyek nem kaptak az aszpartámból, igaz, idővel a többiek is kitaláltak – írja az Origo.

Az is aggodalomra adhat okot, hogy a kutatók szerint a spermiumok epigenikai változásai miatt az aszpartámfogyasztó egerek utódai is örökölték a hátrányokat, bár az unokák már nem. A tanulmány azonban arra felhívja a figyelmet, hogy

nem biztos, hogy emberek esetében is fennáll hasonló hatás.

Korábban a WHO figyelmeztetésére reagálva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arról írt, hogy egészséges, kiegyensúlyozott étrend mellett nem okozhat problémát az aszpartám nevű édesítőszer jelenléte az élelmiszerekben, üdítőitalokban.