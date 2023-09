Túlélte a rasszista botrányt a finn kormány

A finn kormánnyal szemben az ellenzék nyújtott be bizalmatlansági indítványt, miután elterjedt, hogy a több miniszter is a múltban megkérdőjelezhető, rasszista megnyilvánulásokat tett. A gazdasági miniszter 10 nappal a botrány kirobbanása után le is mondott.

1 órája | Szerző: VG/MTI

1 órája | Szerző: VG/MTI